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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Konya gafı! Zengin bir ülkedir | Skandalları bitmiyor

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Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Konya gafı! Zengin bir ülkedir | Skandalları bitmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması için gittiği Konya'da gaflarına bir yenisini daha ekledi. Konya'nın yerel kanallarından TV42'ye katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Konya zengin bir ülkedir" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki unutulmaz gafları...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması programı için Konya'da gitti. Açıklamalarındaki gaflarıyla dikkat çeken CHP'li Kılıçdaroğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

KONYA İÇİN "ÜLKE" DEDİ

Konya'nın yerel kanallarından TV42'ye katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Konya zengin bir ülkedir" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALINDI

Kılıçdaroğlu'nun Konya hakkındaki sözleri sosyal medya platformu Twitter'da ti'ye alındı.

Kullanıcılar Çorum'dan sonra Konya'yı da ülke yapan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bitmek bilmeyen gaflarıyla dalga geçtiler.

Twitter'daki en dikkat çekici tepki ise hiç şüphesiz, "Aklı ülkesinde olmayan kişi şehrini nereden bilsin" paylaşımı oldu.

GAFLARI BİTMİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yine beyin yakan gaflarına devam etti. Kılıçdaroğlu'nun sözleri ise sosyal medyada alaya alındı.

ATATÜRK SKANDALI

Geçtiğimiz yıllarda partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman Gazi Mustafa Kemal Atatürk için "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor." ifadelerini kulanmıştı.

12 Mİ 24 MÜ 25 Mİ?
Kılıçdaroğlu, "Bilim aklın ve mantığın kabul ettiği, dünyada herkesin bildiği bir gerçektir. Saat 12 saat diyoruz değil mi? 24 saat diyoruz. 25 saat diyemezsiniz. Bütün dünya 12 saat kabul ediyor." dedi.

KALEM YUKARI DEĞİL YERE DÜŞÜYORMUŞ
Ayrıca, "Yer çekimi var mı? Evet, var. Kalemi yere atınca yukarı değil yere düşüyor" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantının basına açık bölümünde konuşan Kılıçdaroğlu bölgesel gaflarına hız kesmeden devam etti.

AFFEDERSİNİZ!
Kılıçdaroğlu, "1,5 milyon ton rezerve sahibiz" dedi ve sürekli etraftakiler onu düzeltti. "Uzun Hasan'ın topraklarındayız affedersiniz Uzun Mehmet" diyerek yine gaflarına devam etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Zonguldak'ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?" notunu düştü.

ÇORUM CİDDİ İHRACAT YAPAN ÜLKEDİR
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgesel gafları bitmek bilmedi! "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" dedi. Mersin'in Güneydoğu'nun incisi olduğunu söyledi.

FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ TEK BAŞINA ŞANLIURFA ÜRETİR
Şimdi de "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" gafıyla gündemi alt üst etti! Ordu Büyükşehir Belediyesi, Twitter'dan cevap verdi: "Peki bundan fındığın haberi var mı?"

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