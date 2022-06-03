CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Konya gafı! Zengin bir ülkedir | Skandalları bitmiyor

GAFLARI BİTMİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yine beyin yakan gaflarına devam etti. Kılıçdaroğlu'nun sözleri ise sosyal medyada alaya alındı.

ATATÜRK SKANDALI

Geçtiğimiz yıllarda partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman Gazi Mustafa Kemal Atatürk için "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor." ifadelerini kulanmıştı.