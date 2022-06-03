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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

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