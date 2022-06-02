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Son dakika: Başkan Erdoğan,, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini kabul etti

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Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan,, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri ile bir araya geldi. Kabul basına kapalı gerçekleşti.

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