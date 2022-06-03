Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? 3 Haziran Cuma günü Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. 3 saat boyunca sürecek yağış için Valilik vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? 3 Haziran Cuma günü Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? 3 Haziran Cuma günü Ankara'da okullar tatil mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Valilik yağışlı havanın 3 saat etkili olacağını bildirerek vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? 3 Haziran Cuma günü Ankara'da okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
3 HAZİRAN CUMA GÜNÜ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da okulların tatil olacağına yönelik Valilik tarafından açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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