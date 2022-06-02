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24 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 37 tutuklama! Böyle yakalandılar

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Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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24 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 37 tutuklama! Böyle yakalandılar

Şanlıurfa ve Adana merkezli toplam 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, telefonda kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 37 şüpheli tutuklandı.

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