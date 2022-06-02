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Türkiye'den flaş hamle! Avrupa Birliğine bildirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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Türkiye’den flaş hamle! Avrupa Birliğine bildirdi

Son dakika haberi... Uluslararası alanda "Turkey" yerine "Türkiye"nin kullanılması adına atılan adımlarda hedefe ulaşıldı. Birleşmiş Milletler, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki "Turkey"i "Türkiye" olarak değiştirdi. Ayrıca Türkiye, yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda Avrupa Birliği (AB) kurumlarına bildirim yaptı.

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