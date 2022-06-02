CHP’li belediyede tecavüz skandalı! Belediye başkanı örtbas etmeye çalıştı! Kabusu yaşayan kadın anlattı: Konuyu kapat yoksa...

"ÜZERİMDE BASKISI VARDI"

Sonra tekrar belediyeyi aradım. Her şeyi çıkıp anlatacağımı söyledim. CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Reyhan Güzel'e dedim siz hiçbir şey yapmamışınız, bana hep yalan söylemişsiniz o şahısta ceza görmemiş gibi. Bana sakın yapma öyle bir şey biz hemen geliyoruz deyip beni bir çay bahçesine çağırdılar. Ellerinde bir kağıt vardı. Her hangi bir taciz, tecavüz olamamış gibi imzalamamı istediler. İmzaladım. Oradan ayrıldılar ama CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Seyhan Güzeli'nin üzerimde baskısı vardı. Hiç kimseye anlatma seni kullanırlar, bütün kötülük sana olur gibi dedi. Sonra zaten bir araştırma yapmıştım yani. Bir gazetecinin işkencesini okumuştum. Tek yaşadığım için korktum" ifade etti.