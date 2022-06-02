02 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Barış Pınarı Bölgesi'nde 11 teröristin etkisiz hale getirildi

Son dakika: Barış Pınarı Bölgesi'nde 11 teröristin etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Barış Pınarı Bölgesi’nde 11 teröristin etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Mehmetçik, taciz ateşi açan 11 teröristi Barış Pınarı Bölgesi'nde etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz" denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA