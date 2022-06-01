01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eren Abluka-14 operasyonu başladı! İlk gününde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika: Eren Abluka-14 operasyonu başladı! İlk gününde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Eren Abluka-14 operasyonu başladı! İlk gününde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA