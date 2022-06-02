İzmir’de CHP’li yöneticiden İYİ Partili başkanın mekanına saldırı! Bu siyasi bir olaydır

"BUNLAR CAM MI?" DEYİP SANDALYE FIRLATTI

Ceyhan Torlak'ın haberine göre Furkan Kızıltuğ'un kız kardeşi Gözde Kızıltuğ (25) ile kuzeni Mısra Göksu'nun (24) tüm uyarı ve ikazlarına rağmen alkollü belediye yöneticisi tehditlerine devam etti. Kapının girişini göstererek "bunlar cam mı?" diye soran Açıkgöz, sandalyeyi fırlattığı camı kırdı. Bir müşteriye dondurma hazırlayan Mısra Göksu'nun yanına giderek dondurma dolabının yanındaki muşambayı tekmeledi. İddiaya göre, belinden çıkardığı bıçakla tehditler savurmaya devam eden Açıkgöz, "Bundan sonra size rahat ve huzur vermeyeceğim" deyip çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu anlar mekanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

YAKINLARI BENİ ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından Onur ve Gözde Kızıltuğ ile kuzenleri Mısra Göksü'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi Açıkgöz'den şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen Menderes polisi şüpheli Açıkgöz'ü her yerde arıyor. Olay sırasında taziyede olduğunu söyleyen Furkan Kızıltuğ, "O sırada ben mekanda olsaydım belki daha kötü şeyler olabilirdi. Beni bıçaklayabilirdi. İZSU'da yönetici konumundaki bir kişi bunu nasıl yapabilir. Onur Açıkgöz'ün yakınları bile beni arayıp mesaj çekip özür diledi. Geçmişten eşine şiddet uyguladığını ve başka bir mekanı daha bastığını öğrendim. Gereken cezayı almasını istiyorum. Şu anda gözaltına alınmadı. Polis tarafından aranıyor" dedi.