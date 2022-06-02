İzmir'de CHP'li yöneticiden İYİ Partili başkanın mekanına saldırı! Bu siyasi bir olaydır
İzmir'de İYİ Partili ve CHP'li isimler arasında gerginlik çıktı. 45 yaşındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’da yönetici olarak görev yapan ve alkollü olduğu iddia edilen Onur Açıkgöz, İYİ Parti Menderes Gençlik Kolları Başkanı Furkan Kızıltuğ'a ait kafeteryayı bastığı belirtildi.
İYİ Parti'nin etkinliklerine katılan 16 yaşındaki oğlu O.A'nın sigara içmesine öfkelenen Açıkgöz, "Bu siyasi bir olaydır. İYİ Parti'nin etkinliklerine katılan oğluma sigara içerken neden müdahale etmediniz?" diyerek sandalye ile mekanın bir camını kırdı.
Bununla da yetinmeyen Açıkgöz, müşterilerden birinin yakasına yapışıp küfür etti. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Tehditler savuran Açıkgöz hakkında 11 kişi şikayetçi oldu. Açıkgöz polis tarafından her yerde aranıyor.
Olay, 30 Mayıs Pazartesi gecesi saat 23.45 sıralarında Menderes Cüneytbey Mahallesi Doğan sokak üzerindeki kafeteryada meydana geldi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'da (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) yönetici olarak görev yapan Onur Açıkgöz (45) iddiaya göre İYİ Parti'nin etkinliklerine katılan 16 yaşındaki oğlu O.A'nın sigara içtiğini öğrendi. Bu duruma öfkelenen Açıkgöz alkollü bir şekilde İYİ Parti Menderes Gençlik Kolları Başkanı Furkan Kızıltuğ'a ait kafeteryayı bastı. O saatlerde taziyede olan Furkan Kızıltuğ'u mekanda bulamayan Açıkgöz, "Bu bir siyasi olaydır. İYİ Parti'nin etkinliklerine katılan oğluma sigara içerken neden müdahale etmediniz?" deyip içerideki müşterilere aldırmadan küfürler ve hakaretler yağdırdı.
"BUNLAR CAM MI?" DEYİP SANDALYE FIRLATTI
Ceyhan Torlak'ın haberine göre Furkan Kızıltuğ'un kız kardeşi Gözde Kızıltuğ (25) ile kuzeni Mısra Göksu'nun (24) tüm uyarı ve ikazlarına rağmen alkollü belediye yöneticisi tehditlerine devam etti. Kapının girişini göstererek "bunlar cam mı?" diye soran Açıkgöz, sandalyeyi fırlattığı camı kırdı. Bir müşteriye dondurma hazırlayan Mısra Göksu'nun yanına giderek dondurma dolabının yanındaki muşambayı tekmeledi. İddiaya göre, belinden çıkardığı bıçakla tehditler savurmaya devam eden Açıkgöz, "Bundan sonra size rahat ve huzur vermeyeceğim" deyip çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu anlar mekanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
YAKINLARI BENİ ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ
Olayın ardından Onur ve Gözde Kızıltuğ ile kuzenleri Mısra Göksü'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi Açıkgöz'den şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen Menderes polisi şüpheli Açıkgöz'ü her yerde arıyor. Olay sırasında taziyede olduğunu söyleyen Furkan Kızıltuğ, "O sırada ben mekanda olsaydım belki daha kötü şeyler olabilirdi. Beni bıçaklayabilirdi. İZSU'da yönetici konumundaki bir kişi bunu nasıl yapabilir. Onur Açıkgöz'ün yakınları bile beni arayıp mesaj çekip özür diledi. Geçmişten eşine şiddet uyguladığını ve başka bir mekanı daha bastığını öğrendim. Gereken cezayı almasını istiyorum. Şu anda gözaltına alınmadı. Polis tarafından aranıyor" dedi.
MEKANIN SAHİBİ NEREDE?
Gözde Kızıltuğ, "Onur Açıkgöz gece saat 23.45 sıralarında mekanımıza alkollü şekilde geldi. 'Mekanın sahibi İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı nerede?' diye sordu. Furkan'a benzettiği bir müşterinin yakasına yapıştı. Küfür etti. 'Bu siyasi bir olaydır. Oğlum genellikle İYİ Parti Gençlik Kolları'nın etkinliklerine katılıyor. Oğluma sigara içerken neden müdahale etmediniz?" diye bağırdı. Kolundan çektim. Beni itti. 'Bunlar cam mı?' diye sordu ve sandalye fırlatarak camı kırdı. Yoldan geçen kişiler görüp müdahale etti. Dışarı çıkardılar. Belinden bıçak çıkardı ve sonra geri koydu. Camımızı kırdı. O gece telaştan dondurma dolabı kapalı kaldı. Binlerce liralık dondurmanız eriyip bozuldu. Ayrıca müşterilerimizi rahatsız etti. Maddi zararının yanı sıra manevi olarak da bize zarar verdi. Şikayetçi olduk" dedi. Olay günü kuzenine yardıma geldiğini anlatan Mısra Göksu, "Müşteriye dondurma veriyordum. Dondurma dolabının yanındaki muşambaya tekme attı. Bağırdı, tehditler yağdırdı. Küfür etti" dedi.
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