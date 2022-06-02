FETÖ’cü hainlerden TSK’yı dizayn etme çabası! Kumpasın hesabı soruluyor

"MESLEĞİN ŞEREF VE ONURUNU BOZAN EYLEMLERDE BULUNDULAR"

İddianamede şüphelilerin toplamda 92 müşteki olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde amiral, subay, astsubay ve işçi olarak görev yapan müştekiler ile sivil toplum kuruluşları yöneticisi ve üyesi olan müştekilere yönelik hazırlanan kumpasın hayata geçirilmesi için FETÖ/PDY terör örgütüne mensup kolluk görevlileri ve kişiler ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi.

İddianamede şüphelilerin planlı ve sistematik şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemlerde bulunup, gerçekte olmayan örgütlenmenin olmayan örgütlenmenin bulunduğuna dair algı yaratıkları vurgulandı.