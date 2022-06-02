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Son dakika: Van’da ‘torbacı’ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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Son dakika: Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Son dakika haberine göre Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İşte haberin detayları...

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