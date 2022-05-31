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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 16'sı yakalandı.

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