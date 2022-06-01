Türkiye AB’ye flaş mesaj! Söz verdikleri gibi olumlu gündemi somut adımlarla ortaya koymalılar

"Türkiye'de reform sürecimizi de hızlandırabilirsek katılım sürecimizin, üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılması da mümkün olacak"

Kaymakcı, geçmişte engellenen ve yapılamayan bazı toplantıların yapılabileceğini gördüklerini vurgulayarak, "Bu herkesin yararına olacak. Zira Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra Avrupa kıtası güvenlik ve savunma konusunda, enerji güvenliği konusunda, tedarik zincirlerinin sağlamlaştırılması konusunda, ekonomilerin toparlanması konusunda ve göç yönetimi konusunda Türkiye'nin diğer Avrupa ülkeleri için ve AB için ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bunların yanı sıra Türkiye'de reform sürecimizi de hızlandırabilirsek katılım sürecimizin, üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılması da mümkün olacak. AB de bizimle aynı görüşte" ifadelerini kullandı.

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