AB: Moldova ve Gürcistan ile üyelik süreci başlatıldı
Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi, Ukrayna’nın ardından Moldova ve Gürcistan’ın da Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lüksemburg'da Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'ye AB üyeliği başvurusu için gerekli AB'ye giriş anketini verdiğini duyurdu.
"ÇOK HIZLI GİTMEYE HAZIRIZ"
Oliver, "İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, Avrupa Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz" dedi.
Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, 8 Nisan'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e AB'ye giriş anketini vermişti.
Zelenskiy, ise bir hafta içinde anketi doldurup geri vereceğini aktarmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Nisan Survivor 4. dokınulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte o rakamlar...
- Sevilen dizide ayrılık furyası! Bu kez başrol oyuncusu veda ediyor! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Pelin Akil'den sonra...
- Büyük İstanbul depremi için uyarı! 3 uzman isim uyardı: Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
- Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak'ta deprem mi oldu? Zonguldak AFAD son deprem listesi...
- İSTANBUL DEPREMİ SON DAKİKA AFAD: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi...
- SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik veri! Temmuz zammı şekilleniyor! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak 2022?
- Twitter çöktü mü, video oynatma hatası nedir? Twitter içerik mevcut değil sorunu ne zaman çözülecek?
- Öğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...
- Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp erişim sorunu...
- EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile 2022 EKPSS ne zaman yapılacak? İşte tarihler...
- Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları saat kaçta açıklanır?