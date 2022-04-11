AB: Moldova ve Gürcistan ile üyelik süreci başlatıldı

"ÇOK HIZLI GİTMEYE HAZIRIZ"

Oliver, "İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, Avrupa Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz" dedi.



Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, 8 Nisan'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e AB'ye giriş anketini vermişti.

Zelenskiy, ise bir hafta içinde anketi doldurup geri vereceğini aktarmıştı.



