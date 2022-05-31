Avrupa’ya vize hamlesi! Türkiye Schengen için harekete geçti

SCHENGEN VİZESİ İÇİN HANGİ EVRAKLAR İSTENİYOR

Schengen vizesi için istenilen evraklar gidilmek istenilen Schengen üyesi ülkelere göre bazı ufak değişiklikler içerse de, genel olarak talep edilen belgeler aynı. Schengen belgeleri çalışanlara- emeklilere ve öğrencilere göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca hiçbir geliri olmayan ve vize talebinde bulunacak kişilerin 'vize sponsoru' olarak adlandırılan maddi güvence verecek aile yakını bir kişi veya kurumu bulmaları şart.