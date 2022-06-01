01 Haziran 2022, Çarşamba
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Terör örgütü mensuplarının hayali sınırda sona erdi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Terör örgütü mensuplarının hayali sınırda sona erdi!

Güvenlik güçleri Edirne'den Yunanistan'a geçmek isteyen terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor. Bölgede; PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 9 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

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