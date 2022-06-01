02 Haziran 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na sorduğu 10 soruya CHP'li Engin Özkoç'tan çelişkili yanıtlar!
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek CHP'nin terör örgütü ile ilişkisine ilişkin çeşitli sorular sorarak, "2023'te yüreğin yetip aday olacak mısın?" sorusunu yöneltti. Erdoğan, "Yuvarlak sözlerle değil kesin cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa siyaseten ve tıbben muhatap almaya başlayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı. CHP tarafından ise o soruları cevap geldi. Verilen cevapların ise çelişkisi dikkat çekti. İşte o paradoks cevaplar...