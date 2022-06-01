Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter sorun ne zaman düzelecek? Twitter bir hata oluştu...
Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter sorun ne zaman düzelecek? Twiiter bir hata oluştu...
Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter sorun ne zaman düzelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'da son saatlerde erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Konu hakkında gelecek açıklamala merakla bekleniyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter sorun ne zaman düzelecek? Twitter bir hata oluştu...
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 1 HAZİRAN...
Twitter'da yaşanan kısa süreli sonrasında uygulamada erişim sıkıntısı yaşanmıyor. Sorun hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
TWİTTER SORUN ÇÖZÜMÜ!
Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın:
Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.
Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.
Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.
Daha fazla kullanılabilir alanınız olduğunda uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.
Yeterli kullanılabilir alanınız olmasına rağmen uygulamayı kurmakta hala sorun yaşıyorsanız şunları deneyin:
Google Play Store'da indirme işlemini iptal edin, daha sonra tekrar başlatın.
İndirme işlemini tekrar başlatmak işe yaramadıysa, Twitter'dan çıkış yapmayı deneyin. Ardından uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.
İndirme işlemini hala gerçekleştiremiyorsanız Twitter uygulamasını cihazınızdan kaldırmayı deneyin. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın ve Twitter uygulamasını Google Play Store'dan tekrar yükleyin.
Not: Android İçin Twitter uygulaması, Android 7.93.4 ve üzeri sürümleri çalıştıran telefonlarda kullanılabilir. Eski sürümleri artık desteklemiyoruz. Bu sürümlerden birine sahipseniz Android İçin Twitter uygulamasını Google Play Store'da yükleyemeyeceğinizi veya güncelleyemeyeceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, uygulamanın çalışmayı durdurabileceğini de lütfen unutmayın. En güncel Android İçin Twitter uygulamasını deneyimlemek üzere mağazadan en son sürümü indirip Android cihazınızın işletim sistemini güncelleyin ve tarayıcınızda twitter.com adresini ziyaret edin.
Uygulama verilerini silmeyi deneyin
Uygulama verilerinin silinmesi, uygulamanın daha hızlı çalışmasını sağlayabilir ve sık karşılaşılan birçok sorunu çözer. Uygulamadan verilerin silinmesi, hesabınızı ya da hesap bilgilerinizi uygulamadan kaldırmaz; ancak bildirim ve senkronizasyon ayarlarınızı varsayılan ayarlara sıfırlar.
Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.
Uygulamalar öğesini seçin.
Twitter uygulamasını seçin, aşağı kaydırın ve Verileri Sil öğesine dokunun.
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- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter sorun ne zaman düzelecek? Twitter bir hata oluştu...
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