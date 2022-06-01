Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter sorun ne zaman düzelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'da son saatlerde erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Konu hakkında gelecek açıklamala merakla bekleniyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter sorun ne zaman düzelecek? Twitter bir hata oluştu...