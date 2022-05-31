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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine karşı alınan veto kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Herkes Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi gerektiğini düşünüyor. Teröre verdikleri desteği kesmelerini istiyoruz. Türkiye'nin pozisyonu değişmez her şeyi yazılı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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