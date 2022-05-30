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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehitler İslam Sancak ve Muhammed Serttaş'ın ailelerine taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan şehitler İslam Sancak ve Muhammed Serttaş’ın ailelerine taziye mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak ile Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın ailelerine başsağlığı diledi.

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