SON DAKİKA: MSB: Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Muhammed Serttaş için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Serttaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş için taziye mesajı yayımladı.
Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.
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