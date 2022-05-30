30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Son dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde acı haber! P.Uzm.Çvş. İslam Sancak şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde acı haber! P.Uzm.Çvş. İslam Sancak şehit oldu

Son dakika haberleri... Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görev yapan P.Uzm.Çvş. İslam Sancak, 29 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

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