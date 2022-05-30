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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın acı günü

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın anneannesi Şemsi Taşçıkara'nın cenazesi memleketi Kilis'te toprağa verildi.

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