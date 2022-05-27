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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşı ile İstanbul'da iki ülke arasında yapılan anlaşmalar ve iş birlikleri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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