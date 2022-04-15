BAE ile ilişkilerde yeni dönem: Türkiye ile ilişkileri geliştirmekte istekliyiz

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME KONUSUNDA İSTEKLİYİZ

Ülkesinin, Türkiye, İran ve Arap ülkeleri ile ilişkileri konusunda istekli olduğunu söyleyen Gargaş, komşusu İran'ı işaret ederek, "BAE, komşu bir ülkeye zarar veren bir üs olmayacak." dedi.

Gargaş, "BAE, her zaman İran ile olan farklılıklarını siyaset ve diplomasi yoluyla çözmeye ve bu farklılıkların boyutunu azaltmaya çalışacak." ifadelerini kullandı.