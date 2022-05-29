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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 563 bin kişi ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: Çamlıca Kulesi’ni bir yılda 563 bin kişi ziyaret etti

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un simgelerinden Çamlıca Kulesi'nin bir yılda 563 bin kişiyi ağırladığını bildirdi.

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