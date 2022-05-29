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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü

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Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

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