Bakanlık duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin istikrarını hedef alan teröristlere karşı operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama: 'Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG&#39;li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Zz8j3jvZBY&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2022 A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN