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Bakanlık duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Bakanlık duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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