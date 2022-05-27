Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla görüştü! Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau'yla yaptığı görüşme için "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ni kuracağız." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Romen mevkidaşı Aurescu ile ikili ve Ukrayna dahil bölgesel konuları görüştüklerini belirterek, "Diplomatik Arşiv İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau'yla da ikili ilişkileri ele aldıklarını aktararak, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kuracağız." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada da Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 10'uncusunun Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacağı, toplantıda, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip Stratejik Konsept ve üçlü sürecin geleceğinin ele alınacağı ve güncel bölgesel gelişmelerin istişare edileceği kaydedilmişti.
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