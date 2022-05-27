Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla görüştü! Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada da Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 10'uncusunun Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacağı, toplantıda, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip Stratejik Konsept ve üçlü sürecin geleceğinin ele alınacağı ve güncel bölgesel gelişmelerin istişare edileceği kaydedilmişti.

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