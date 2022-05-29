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Günün Kovid-19 tablosu açıklandı! Sağlık Bakanı Koca: Toplu ulaşımda maske isteğe bağlı!

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Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Günün Kovid-19 tablosu açıklandı! Sağlık Bakanı Koca: Toplu ulaşımda maske isteğe bağlı!

Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" dedi.

29 MAYIS KOVİD-19 TABLOSU: VAKA: 864

28 MAYIS 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA: 1.304

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 922

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 905

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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