Günün Kovid-19 tablosu açıklandı! Sağlık Bakanı Koca: Toplu ulaşımda maske isteğe bağlı!
Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" dedi.
29 MAYIS KOVİD-19 TABLOSU: VAKA: 864
28 MAYIS 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA: 1.304
23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 922
22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 905
18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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