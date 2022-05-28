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Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Emine Erdoğan’dan TEKNOFEST paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST coşkusunu Bakü'de genç bilim insanlarıyla paylaştıklarını belirterek, Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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