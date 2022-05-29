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Son dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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