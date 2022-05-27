Oğuz Gündoğdu neden öldü? Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi...

Oğuz Gündoğdu kimdir, neden öldü? İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti. Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu'nun ölüm haberinin ardından hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Oğuz Gündoğdu neden öldü? Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte ayrıntılar...

OĞUZ GÜNDOĞDU NEDEN ÖLDÜ?

Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent takıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.