Muharrem İnce'den 'kaçacaklar' tepkisi: CHP’de yalan iftira diz boyu! 6'lı masayı da hedef aldı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muhrrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" sözlerine tepki gösterdi. Bu söylemin yanlış olduğunu dile getirdi. CHP'de yalan ve iftiranın diz boyu olduğunu söyleyen İnce, "Lanet olsun dedim CHP'den kurtuldum" açıklamasında bulundu. İnce, altılı masa ve 2018'deki adaylık süreci ile ilgili de çok konuşulacak sözler söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle tepki gösterdi. Siyaset yapma biçimine yönelik eleştirilerde bulundu.
Memleket Partisi genel Başkanı Muharrem İnce, bir TV kanalında yaptı bu açıklamaları. Akşener'i Sultan Abdulhamid'e yönelik eleştirileri, Kılıçdaroğlu'nu ise Atatürk tartışmaları üzerinden hedef aldı.
Muharrem İnce'nin gündeminde 2018'deki cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci de vardı.
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın muhtemel adayları arasında gösterilen belediye başkanlarına seslendi. Kılıçdaroğlu'nun aday tarifini ucube olarak nitelendirdi.
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- Muharrem İnce'den 'kaçacaklar' tepkisi: CHP’de yalan iftira diz boyu! 6'lı masayı da hedef aldı
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