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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde açıklamalarda bulundu. Ülkücü şehitleri anan Bahçeli, "Milliyetçi ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa, karanlık emeller tekrar ortaya çıkarsa Türk milletinin 57. Alayı olmaya yeminlidir." şeklinde konuştu. Muhalefeti de eleştiren Bahçeli, "Maskeli demokratlarla mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

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