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Erken çocukluk eğitimi milyonları aştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Erken çocukluk eğitimi milyonları aştı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği "150 Anaokulu Toplu Açılış Töreni’ne katılan Emine Erdoğan, “Erken çocukluk eğitimi hükümetimizin her zaman öncelikli eğitim politikası olmuştur. 2002 yılında 320 bin çocuğumuz okul öncesi eğitim alırken bugün bu sayının 1 milyon 800 bine ulaştığını bilmek gerçekten büyük bir mutluluk.” dedi.

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