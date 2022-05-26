Son dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 terörist öldürüldü
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin kanının yerde kalmadığını ifade ederek terör örgütü PKK'ya peş peşe ağır darbe vurulduğunu duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda teröristlerin vurulduğu anlara da yer verildi.
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