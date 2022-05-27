AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu ’politik dedikoduculuk’ yapıyor

"YALANLA VARILABİLECEK YOL YOK"



Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok.

"İDDİALARININ ARKASINDAN ŞAİBELİ ODAKLAR ÇIKACAK"

Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak… Parti genel başkanlığını terkedip, politik dedikoduculuk mesleğine geçişi ile kendisini baş başa bırakıyoruz.