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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu 'politik dedikoduculuk' yapıyor

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Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu ’politik dedikoduculuk’ yapıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor." dedi. "Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak" ifadelerine yer veren Çelik, "Parti genel başkanlığını terkedip, politik dedikoduculuk mesleğine geçişi ile kendisini baş başa bırakıyoruz." cümlelerine yer verdi.

Twitter'dan flaş açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş." dedi.

"SİSTEMATİK YALAN..."

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor." ifadelerine yer verdi.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti;

Kemal Kılıçdaroğlu'nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ'cü "bunları ben yıllar evvel söyledim" diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti.

"HEDEFİNE ULAŞABİLECEK Mİ GÖRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6'lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından "mutfakta biri var" dedirtmeye devam ediyor.

"YALANLA VARILABİLECEK YOL YOK"

Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok.

"İDDİALARININ ARKASINDAN ŞAİBELİ ODAKLAR ÇIKACAK"

Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak… Parti genel başkanlığını terkedip, politik dedikoduculuk mesleğine geçişi ile kendisini baş başa bırakıyoruz.

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