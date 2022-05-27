28 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gizemli hepatit yayılıyor! Can kaybı 9'a yükseldi

Gizemli hepatit yayılıyor! Can kaybı 9'a yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
ABONE OL
Gizemli hepatit yayılıyor! Can kaybı 9’a yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı çocuk sayısının en az 650'ye çıktığını, 9 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA