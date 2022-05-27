27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir'de FETÖ operasyonu! 24 kişi tutuklandı

İzmir'de FETÖ operasyonu! 24 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
ABONE OL
İzmir’de FETÖ operasyonu! 24 kişi tutuklandı

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 26 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker şahıs, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 60 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA