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TURKEN Vakfından Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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TURKEN Vakfından Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yalanlama

TURKEN Vakfından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, 7 maddelik açıklama yapıldı. Vakıftan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, "Amerika'da paravan vakıf kurdular" iddiasının yalan olduğu belirtilerek, TURKEN Vakfı'nın, 2014'de Amerikan yasalarına ve mevzuatlarına göre kurulmuş bir vakıf olduğu hatırlatıldı.

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