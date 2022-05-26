Silahla ev basmaya kalktı! Meydan dayağı yedi

Mehmet Civanım, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken, Özdemir'in yakınları ve komşuları Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım'a saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, kalabalığın elinden güçlükle alındı. Bu sırada 2 polis memuru da arbedede hafif yaralandı.

Yaralı baba- oğul ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarına ise olay yerinde ayakta müdahale edildi. Polis, olay sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alındı.