Silahla ev basmaya kalktı! Meydan dayağı yedi
Edirne'de evi terk eden eşinin sığındığı kayınpederi Mehmet Özdemir’in evini tüfekle basan Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım, kayınpederi tarafından tekme tokat dövüldü. Çıkan kavgaya mahallelinin de dahil olmasıyle olay meydan dayağına döndü. Öfkeli kalabalığın elinden zor kurtulan baba- oğul, hastanede tedaviye alındı. Arbede sırasında 2 polis de hafif yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında, Yeniimaret Mahallesi Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi. Özgür Civanım'ın ismi öğrenilemeyen eşi, çıkan tartışmanın ardından bir süre önce evi terk edip babası Mehmet Özdemir'in evine gitti. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu. Özgür Civanım, bugün babası Mehmet Civanım ile birlikte yanlarına aldıkları av tüfeğiyle aynı mahallede oturan kayınpederinin evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıktı.
Mehmet Civanım, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken, Özdemir'in yakınları ve komşuları Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım'a saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, kalabalığın elinden güçlükle alındı. Bu sırada 2 polis memuru da arbedede hafif yaralandı.
Yaralı baba- oğul ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarına ise olay yerinde ayakta müdahale edildi. Polis, olay sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alındı.
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