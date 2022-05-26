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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 21 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 21 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak için İzmir'de barındıkları Gaybubet Evi olarak adlandırdıkları hücre evlerine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda, hedef 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi.

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