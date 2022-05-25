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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yerli ve milli jeneratör açıklaması: Seri üretime geçiyoruz

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den yerli ve milli jeneratör açıklaması: Seri üretime geçiyoruz

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime geçiyoruz. Jeneratör konusunu hamd olsun çözdük. Elektrik üretiminin diğer iki önemli aksamı türbin ve kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesinde de önemli bir mesafe kat ettik. Türbin tasarımlarımızı bitirdik. Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz. İlk yerli türbinimizi ve seri üretimden çıkaracağımız ilk yerli jeneratörümüzü de Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanacağız." dedi.

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