Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan İsrail’de önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'de mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuoğlu Kudüs meselesinin Türkiye için hassas konu olduğunu belirtti.

TİCARET AÇIKLAMASI

Bugün ise Bakan Çavuşoğlu, Batı Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Tarihi görüşmede Bakan Çavuşoğlu açıklama yapıyor. Bakan Çavuşoğlu'nın açıklamaları şöyle:

"Coğrafi anlamda yakınlığımız ve birbirini tamamlar nitelikteki İsrail'i doğal ticaret ortamını haline getiriyor. Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak birbirleriyle ticaret yapan en büyük 10 ülke arasında. Bu senenin ilk çeyreğinin rakamlarına bakıldığında ihracat rekoru var. Dolayısıyla bizler ticaret hacmini ve ekonomik iş birliği artırmaya kararlıyız "