Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail'de önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'de mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kudüs'ün Türkiye için hassas bir konu olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, ikili ilişkilere de değindi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak birbirleriyle ticaret yapan en büyük 10 ülke arasında." şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'de mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuoğlu Kudüs meselesinin Türkiye için hassas konu olduğunu belirtti.
TİCARET AÇIKLAMASI
Bugün ise Bakan Çavuşoğlu, Batı Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Tarihi görüşmede Bakan Çavuşoğlu açıklama yapıyor. Bakan Çavuşoğlu'nın açıklamaları şöyle:
"Coğrafi anlamda yakınlığımız ve birbirini tamamlar nitelikteki İsrail'i doğal ticaret ortamını haline getiriyor. Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak birbirleriyle ticaret yapan en büyük 10 ülke arasında. Bu senenin ilk çeyreğinin rakamlarına bakıldığında ihracat rekoru var. Dolayısıyla bizler ticaret hacmini ve ekonomik iş birliği artırmaya kararlıyız "
"POZİTİF GÜNDEMLE ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUM"
İsrail'den bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk" sözlerine yer verdi.
"BARIŞ İÇİN TEK BİR YOL VAR"
İsrail-Filistin meselesinden bahseden Çavuşoğlu barış için tek bir yolun olduğunu söyleyerek, "Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır. Biz şuna inanıyoruz BM parametreli içinde iki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözün olduğuna inanıyoruz. Görmek istediğimiz kalıcı barış" dedi.
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