21 Mayıs 2022, Cumartesi
TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Milyonların gözü dünyanın en büyük havacılık festivalinde
Başkan Erdoğan'ın Türk gençliği için büyük önem verdiği TEKNOFEST bu kez Azerbaycan'da. Milyonların heyecanla beklediği TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor.
Giriş Tarihi: 21.05.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 18:45
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