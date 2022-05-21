TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Milyonların gözü dünyanın en büyük havacılık festivalinde

Başkan Erdoğan'ın Türk gençliği için büyük önem verdiği TEKNOFEST bu kez Azerbaycan'da. Milyonların heyecanla beklediği TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor.