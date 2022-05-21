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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Milyonların gözü dünyanın en büyük havacılık festivalinde

Başkan Erdoğan'ın Türk gençliği için büyük önem verdiği TEKNOFEST bu kez Azerbaycan'da. Milyonların heyecanla beklediği TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor.

Giriş Tarihi: 21.05.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 18:45
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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Milyonların gözü dünyanın en büyük havacılık festivalinde

Azerbaycan'da düzenlenecek TEKNOFEST için son 5 güne girilirken, festivale 17 bin kişi kayıt yaptırmış durumda.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Milyonların gözü dünyanın en büyük havacılık festivalinde

26-29 Mayıs'ta Bakü Crystal Hall ve Denizkenarı Millî Parkta düzenlenecek TEKNOFEST coşkusu için son 5 güne girilirken, hazırlıklar da büyük bir heyecan ve özveriyle devam ediyor.

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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Milyonların gözü dünyanın en büyük havacılık festivalinde

BAKÜ'DE 4 GÜN BOYUNCA DOPDOLU GEÇECEK BİR TEKNOFEST

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Azerbaycan'da birbirinden ilgi çekici etkinlikler olacak.

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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Milyonların gözü dünyanın en büyük havacılık festivalinde

TEKNOFEST bu yıl, 4 gün boyunca 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall'de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan'dan festivale katılacak devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle dopdolu özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle şölene hazırlanıyor.

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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı! Milyonların gözü dünyanın en büyük havacılık festivalinde

Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleşecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi yaşatan hava tüneli, Bakü Meydanı'nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleştirilecek konserleri takip edebilecek.