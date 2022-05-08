Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak

Türkiye'den birçok savunma sanayii firmasının ileri teknoloji ürünlerini sergileyeceği festivalde Türk Yıldızları da gösteri yapacak.

Karabağ Zaferi'nden sonra dillere pelesenk olan "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısının ünlü şarkıcı Azerin tarafından seslendirileceği festivalde Azerbaycanlı pilotlar da hava gösterisi gerçekleştirecek.