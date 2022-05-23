Son dakika: 15 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidiyor
Son dakika haberi... Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinde, 15 yıl sonra önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.
MEVKİDAŞI LAPİD İLE GÖRÜŞECEK
25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek kritik ziyarette Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile görüşecek.
İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATAMASI SORULMUŞTU
Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turu sonrasında gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail'e 25'inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz." yanıtını vermişti.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU ÖNCE FİLİSTİN'E GİDECEK
Bakan Çavuşoğlu, İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin'de temaslarda bulunacak.
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