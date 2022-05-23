Son dakika: 15 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail’e gidiyor

İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATAMASI SORULMUŞTU

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turu sonrasında gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail'e 25'inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz." yanıtını vermişti.