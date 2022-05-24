Son dakika: 15 yıl sonra bir ilk! Talimat Başkan Erdoğan’dan geldi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin’den sonra İsrail ile görüşecek

Şu anda tarihi bir ziyarete eşlik ediyoruz. Bakan Çavuşoğlu 15 yıl aradan sonra İsrail'de ve bu 2 ayaklı bir program. İlk olarak Filistin'deyiz ve burada görüşmeler başladı. Bakan Çavuşoğlu burada önemli temaslarda bulunacak ve Filistin devlet Başkanı Abbas ile görüşecek. Bu görüşmelerin ardından İsrail'e geçecek.

Bakan Çavuşoğlu yarın İsrail Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yapacak. Turizm Bakanı ile de bir görüşme yapacak ve bu noktalarda ortak basın toplantıları olacak. Karşılık büyükelçilerin atanması konusu ele alınacak.