Son dakika: 15 yıl sonra bir ilk! Talimat Başkan Erdoğan'dan geldi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin'den sonra İsrail ile görüşecek
Son dakika haberi... Resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın ise İsrail'de mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Türkiye'nin ilişkileri 3. katip seviyesine indirdiği İsrail ile normalleşme sürecini başlatması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesi üzerine 15 yıl sonra bir ilk yaşanacak. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, "Çavuşoğlu'nun ziyareti iki ülke ilişkilerinin yeniden ısınması sürecinin bir parçası olarak gerçekten çok önemli" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'nın ikincisini gerçekleştirmek üzere Filistin'e geldi. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'nın ikincisini gerçekleştirmek ve ikili temaslarda bulunmak üzere Filistin'deyiz" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE-FİLİSTİN ORTAK KOMİTESİ İKİNCİ TOPLANTISI'NA KATILDI
Filistin ziyareti kapsamında Ramallah'ta bulunan Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile Türkiye-Filistin Ortak Komitesi II. Toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarette ev sahibi mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımları ele aldı.
Çavuşoğlu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Dışişleri Bakanlığı binasında Maliki ile baş başa, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde ikili ticaretin artırılmasının yolları ele alınırken, haziran sonunda Türkiye-Filistin Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı yapılması kararlaştırıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir sanayi bölgesi inşa etme projesi de değerlendirildi.
Ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filistin makamlarıyla iş birliğini artırmasının gündeme geldiği paylaşıldı.
Görüşmede, Filistin ekonomisinin desteklenmesinin yolları, Filistin ekonomisinin canlandırılması için alınacak tedbirlerin yanı sıra Mescid-i Aksa'daki durum ele alındı.
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS'LA BİR ARAYA GELECEK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
"KARŞILIK BÜYÜKELÇİLERİN ATANMASI KONUSU ELE ALINACAK"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin ve İsrail'e gidiyor. Bakan Çavuşoğlu'nun ilk durağı Ramallah olacak. İkili temaslarda bulunacak Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Riyad Maliki ile bir araya gelecek ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilecek.
Bakan Çavuşoğlu, Filistin temaslarının ardından çarşamba günü İsrail'e geçecek. İsrail Dışişleri Bakanı ve alternatif Başbakan Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Çavuşoğlu'nun kritik ziyaretini takip eden Okan Müderrisoğlu şu değerlendirmeleri yaptı:
Şu anda tarihi bir ziyarete eşlik ediyoruz. Bakan Çavuşoğlu 15 yıl aradan sonra İsrail'de ve bu 2 ayaklı bir program. İlk olarak Filistin'deyiz ve burada görüşmeler başladı. Bakan Çavuşoğlu burada önemli temaslarda bulunacak ve Filistin devlet Başkanı Abbas ile görüşecek. Bu görüşmelerin ardından İsrail'e geçecek.
Bakan Çavuşoğlu yarın İsrail Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yapacak. Turizm Bakanı ile de bir görüşme yapacak ve bu noktalarda ortak basın toplantıları olacak. Karşılık büyükelçilerin atanması konusu ele alınacak.
Bunun yanında bir enerji başlığı var. İsrail tarafı enerji konusunun siyasi konulardan ayrışarak görüşülmesi gerektiğini belirtmişti. Türkiye tarafı da bunu olumlu karşılamıştı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in de İsrail'e bir ziyareti olması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu, yarın da (25 Mayıs) İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirerek mevkidaşları ile görüşecek. İsrail'e ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e dönük olarak 15 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olacak.
İşte Türkiye İsrail arasındaki kritik gelişmeye ilişkin tüm ayrıntılar...
NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ BİR SAYFA
Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni haftada kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Daha önce İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti de yarın gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail ziyaretinde mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.
GİTMEDEN ÖNCE CEVAPLADI: BÜYÜKELÇİ ATANACAK MI?
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail'e 25'inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" yanıtını vermişti.
İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ÇAVUŞOĞLU ZİYARETİNİ "ÇOK ÖNEMLİ" OLARAK NİTELEDİ
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Çavuşoğlu'nun 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail'e gerçekleştireceği ziyareti değerlendirdi.
İsrailli Sözcü, "Çavuşoğlu'nun ziyareti iki ülke ilişkilerinin yeniden ısınması sürecinin bir parçası olarak gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bugün Filistin'in Ramallah kentine geldi ve Filistinli Mevkidaşı Riyad el-Maliki tarafından karşılandı.
Çavuşoğlu yarın da İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.
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